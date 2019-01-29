Пыли больше, чем обычно: марсоход Curiosity сделал селфи и покинул хребет Веры Рубин (ФОТО)

Марсоход Curiosity, фото: «Википедия»

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Марсоход Curiosity, осуществляющий многолетнюю программу исследования Красной планеты, покинул хребет Веры Рубин.

Этот хребет был «домом» для Curiosity на протяжении последнего года, сообщает пресс-служба NASA.

15 декабря Curiosity взял 19-й образец проб грунта в районе Рок-Холл. 15 января он использовал свою камеру Mars Hand Lens Imager (MAHLI), установленную на конце робототехнической руки, чтобы сделать серию из 57-ми изображений, которые были сшиты в это селфи.

В NASA отмечают, что пыли на этом снимке больше, чем обычно в это время марсианского года, из-за региональной пылевой бури. На снимке слева от марсохода можно также увидеть отверстие от лунки, пробуренной во время взятия пробы № 19.

Фото в максимальном разрешении 10758×10008 пикселей, объемом почти 24 Мб, можно увидеть по ссылке.

Теперь марсоход спустился вниз в южном направлении в глинистый район у подножья горы Шарп (Эолида) — центрального пика кратера Гейла, где будет исследовать местную почву. По мнению ученых, здесь можно обнаружить больше данных о древних озерах Марса, которые помогали формировать рельеф нижних ярусов горы Шарп.

Это будет последний пункт миссии марсохода, который прибыл на Красную планету еще в 2012 году. После этого в NASA будут принимать решение относительно дальнейшей судьбы Curiosity.

Напомним, данные, собранные Curiosity, помогли ученым узнать, как Красная планета потеряла свою атмосферу.