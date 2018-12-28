Селфи на Марсе и облака на Юпитере: потрясающие космические фото 2018 года (ФОТО)

Лучшие космические изображения 2018 года, фото — Reuters

https://racurs.ua/n116225-selfi-na-marse-i-oblaka-na-upitere-potryasauschie-kosmicheskie-foto-2018-goda-foto.html

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Уходящий год открыл человечеству невероятные взгляды на Землю, планеты и космос. Ученые сделали тысячи замечательных фотографий нашей планеты из космоса, а также космических объектом со спутников, телескопов и других космических аппаратов.

Британское издание Dailymail обнародовало свой рейтинг самых потрясающих космических фотографий 2018 года.