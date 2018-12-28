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Ракурс
Лучшие космические изображения 2018 года, фото — Reuters

Селфи на Марсе и облака на Юпитере: потрясающие космические фото 2018 года (ФОТО)

28 дек 2018, 12:13
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Уходящий год открыл человечеству невероятные взгляды на Землю, планеты и космос. Ученые сделали тысячи замечательных фотографий нашей планеты из космоса, а также космических объектом со спутников, телескопов и других космических аппаратов.

Британское издание Dailymail обнародовало свой рейтинг самых потрясающих космических фотографий 2018 года.

Аппарат NASA Curiosity Mars rover исследовал Марс в 2018 году, сделав тысячи фото планеты

Ультрафиолетовое излучение и звездные ветры вокруг гигантской звезды Гершель-36, которая находится на расстоянии 4 тыс. световых лет от Земли. Изображение получено космическим телескопом Хаббл 26 сентября 2018 года

Изображение, составленное из девяти кадров, показывает силуэт Международной космической станции, которая проходит через Солнце со скоростью 8 км/ч

Старт ракеты SpaceX Falcon 9, которая везет груз к Международной космической станции. Мыс Канаверал, штат Флорида, 29 июня 2018 года

Дюны на Марсе. Изображение получено орбитальным разведчиком NASA 26 сентября 2018 года

Изображение космического телескопа Хаббл показывает ярко-синий газ, который пронизывает галактику IC 4870. Газ светится, поскольку излучает радио- и гамма-волны

Снег предыдущей зимы, который тает на леднике Лоуэлл в Канаде. Замороженные участки изображены светло-голубым цветом, талые воды — темно-синим, горы — коричневым, а растительность — зеленым

Длинные, узкие облака ("корабельные дорожки"), которые образуются, когда водяной пар конденсируется вокруг крошечных частиц выхлопных газов, выбрасываемых кораблями над Тихим океаном

Фото, сделанное с МКС астронавтом Рикки Арнольдом, показывает ураган возле Гавайев. США, 22 августа 2018 года

Фото Солнца, сделанное обсерваторией солнечной динамики NASA, которая изучает магнитное поле и атмосферу светила, 15 мая 2018 года

Звездное небо. Изображение космического телескопа Хаббл

Старт космического корабля "Союз МС-08" на космодроме Байконур. Казахстан, 21 марта 2018 года, фото - Reuters

Источник: Ракурс


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