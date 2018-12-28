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Орагнутан-альбинос Альба снова будет проживать в джунглях. Скриншот с YouTube
Единственного в мире орангутана-альбиноса вернули в джунгли Индонезии (ВИДЕО)https://racurs.ua/n116223-edinstvennogo-v-mire-orangutana-albinosa-v-indonezii-vernuli-v-djungli-video.htmlRacurs.ua
В Индонезии вернули в дикую природу единственную в мире самку орангутана-альбиноса, которая около двух лет находилась под наблюдением специалистов в реабилитации.
Как сообщается на сайте Фонда спасения орангутанов Борнео, орангутана-альбиноса по кличке Альба специалисты обнаружили весной 2017 года поблизости от села Танггиранг, расположенной в провинции Центральный Калимантан. Самка орангутана была в довольно тяжелом состоянии, поэтому сотрудники фонда взяли ее на реабилитацию. За животным 20 месяцев присматривали специалисты.
На днях самку вернули в дикую природу. Ближайшие полгода работники фонда будут присматривать за ней.
Как известно, Альба — это единственный известный орангутан, что имеет альбинизм: белый окрас, голубые радужки глаз и красные зрачки.
Эксперты считают, что альбинизм может снижать шансы на выживание особи в дикой природе.
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