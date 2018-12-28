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Ракурс
Орагнутан-альбінос Альба знову проживатиме в джунглях. Скріншот із YouTube

Єдиного в світі орангутана-альбіноса повернули в джунглі Індонезії (ВІДЕО)

28 гру 2018, 11:49
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В Індонезії повернули в дику природу єдину в світі самку орангутана-альбіноса, яка близько двох років перебувала під наглядом фахівців у реабілітації.

Як повідомляється на сайті Фонду порятунку орангутанів Борнео, орангутана-альбіноса по кличці Альба фахівці виявили навесні 2017 року поблизу від села Танггиранг, розташованої в провінції Центральний Калімантан. Самка орангутана була в досить важкому стані, тому співробітники Фонду взяли її на реабілітацію. За твариною 20 місяців наглядали фахівці.

Днями самку повернули в дику природу. Найближчі півроку працівники фонду наглядатимуть за нею.

Як відомо, Альба — це єдиний відомий орангутан, що має альбінізм: білий окрас, блакитні райдужки очей та червоні зіниці.

Експерти вважають, що альбінізм може знижувати шанси на виживання тварини в дикій природі.

Нагадаємо, в Канаді на фермі Kismet Creek проживає бик Дозер, який на 3 см вищий від двометрового Нікерса, який мешкає в Австралії та став зіркою австралійських ЗМІ й соцмереж.

Джерело: Ракурс


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