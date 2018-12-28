Селфі на Марсі і хмари на Юпітері: приголомшливі космічні фото 2018 року (ФОТО)

Кращі космічні зображення 2018 року, фото — Reuters

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Рік, що минає, відкрив людству неймовірні погляди на Землю, планети і космос. Вчені зробили тисячі чудових фотографій нашої планети з космосу, а також космічних об'єктів із супутників, телескопів та інших космічних апаратів.

Британське видання Dailymail оприлюднило свій рейтинг найбільш приголомшливих космічних фотографій 2018 року.