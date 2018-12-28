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Ракурс
Кращі космічні зображення 2018 року, фото — Reuters

Селфі на Марсі і хмари на Юпітері: приголомшливі космічні фото 2018 року (ФОТО)

28 гру 2018, 12:13
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Рік, що минає, відкрив людству неймовірні погляди на Землю, планети і космос. Вчені зробили тисячі чудових фотографій нашої планети з космосу, а також космічних об'єктів із супутників, телескопів та інших космічних апаратів.

Британське видання Dailymail оприлюднило свій рейтинг найбільш приголомшливих космічних фотографій 2018 року.

Апарат NASA Curiosity Mars rover досліджував Марс у 2018 році, зробивши тисячі фото планети

Ультрафіолетове випромінювання і зоряні вітри біля гігантської зірки Гершель-36, яка перебуває на відстані 4 тис. світлових років від Землі. Зображення отримане із космічного телескопа Хаббл 26 вересня 2018 року

Зображення, складене з дев'яти кадрів, показує силует Міжнародної космічної станції, яка проходить через Сонце зі швидкістю 8 км/год

Старт ракети SpaceX Falcon 9, яка везе вантаж до Міжнародної космічної станції. Мис Канаверал, штат Флорида, 29 червня 2018 року

Дюни на Марсі. Зображення з орбітального розвідника NASA, отримане 26 вересня 2018 року

Зображення космічного телескопа Хаббл показує яскраво-синій газ, що пронизується через галактику IC 4870. Газ світиться, оскільки випромінює радіохвильове і гамма-випромінювання

Сніг з попередньої зими, який тане на льодовику Лоуелл у Канаді. Заморожені ділянки зображені світло-блакитним кольором, талі води — темно-синім, гори — коричневим, а рослинність — зеленим

Довгі, вузькі хмари ("корабельні доріжки"), які утворюються, коли водяна пара конденсується навколо крихітних частинок вихлопних газів, які викидаються кораблями над Тихим океаном

Фото, зроблене з МКС астронавтом Ріккі Арнольдом, показує ураган біля Гаваїв. США, 22 серпня 2018 року

Фото Сонця, зроблене обсерваторією сонячної динаміки NASA, яка вивчає магнітне поле і атмосферу світила, 15 травня 2018 р.

Зоряне небо. Зображення із космічного телескопа Хаббл

Старт космічного корабля "Союз МС-08" на космодромі Байконур. Казахстан, 21 березня 2018 року, фото — Reuters

Джерело: Ракурс


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