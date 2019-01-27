Митинг «красных платков» начался в Париже, участники акции призывают к прекращению протестов (ВИДЕО)

Марш «красных платков» в Париже. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n117337-miting-krasnyh-platkov-nachalsya-v-parije-uchastniki-akcii-prizyvaut-k-prekrascheniu-protestov.html

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Движение «красных платков» устроило «Республиканский марш» в Париже в воскресенье, 27 января.

Участники митинга требуют восстановления правопорядка в стране, призывают к прекращению акции протеста, которые устраивают «желтые жилеты». Об этом сообщает РИА «Новости».

Митингующие выступают против того, чтобы превращать протесты в инструмент политического давления. При этом они заявляют, что понимают мнение «желтых жилетов».

Большинство участников движения «красных платков» — люди среднего и пожилого возраста. Некоторые демонстранты несут в руках флаги Франции и Европейского Союза. Они поют гимн Франции, скандируют лозунги «Нет насилию», «Уважение нашим институтам».

Как известно, волна протестов «желтых жилетов» во Франции началась еще 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты протестовали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.

Напомним, в субботу, 26 января, на улицы французских городов вышло более 70 тыс. манифестантов. Столкновения демонстрантов с полицией произошли во многих городах. В Нанте использовали пиротехнику и «коктейли Молотова». В городе Кемпер, в котором происходили региональные сборы «желтых жилетов», полиция использовала водометы и гранаты со слезоточивым газом.