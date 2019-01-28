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Памятник «вежливым людям» в оккупированном Крыму, фото: twitter.com/KrimRt
В Крыму облили краской памятник «зеленым человечкам», оккупанты задержали подозреваемого (ФОТО)https://racurs.ua/n117358-v-krymu-oblili-kraskoy-pamyatnik-zelenym-chelovechkam-okkupanty-zaderjali-podozrevaemogo-foto.htmlRacurs.ua
Расположенный в центре Симферополя памятник так называемым «вежливым людям» (российским военнослужащим без опознавательных знаков, которые принимали участие в захвате Крыма), вчера облили красной краской.
Оккупанты уже задержали подозреваемого. Пресс-служба так называемого МВД РФ по Крыму сообщает, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
По информации местных СМИ, задержанным оказался 35-летний мужчина, который мотивом своего поступка назвал недовольство «властями».
Его задержание произошло в расположенном неподалеку сквере.
В отношении задержанного так называемые правоохранители составили административный акт из-за появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, а также возбудили уголовное дело за вандализм. Согласно российскому законодательству, ему грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, памятник «вежливым людям» в виде бронзовой скульптуры вооруженного двухметрового солдата РФ в полном обмундировании и девочки, которая дарит ему цветы, установили в июне 2016 года напротив здания парламента автономии. Его автором является московский художник Салават Щербаков.