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Ракурс
Памятник «вежливым людям» в оккупированном Крыму, фото: twitter.com/KrimRt

В Крыму облили краской памятник «зеленым человечкам», оккупанты задержали подозреваемого (ФОТО)

28 янв 2019, 11:38
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Расположенный в центре Симферополя памятник так называемым «вежливым людям» (российским военнослужащим без опознавательных знаков, которые принимали участие в захвате Крыма), вчера облили красной краской.

Оккупанты уже задержали подозреваемого. Пресс-служба так называемого МВД РФ по Крыму сообщает, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации местных СМИ, задержанным оказался 35-летний мужчина, который мотивом своего поступка назвал недовольство «властями».

Его задержание произошло в расположенном неподалеку сквере.

В отношении задержанного так называемые правоохранители составили административный акт из-за появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, а также возбудили уголовное дело за вандализм. Согласно российскому законодательству, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: twitter.com/KrimRt

Напомним, памятник «вежливым людям» в виде бронзовой скульптуры вооруженного двухметрового солдата РФ в полном обмундировании и девочки, которая дарит ему цветы, установили в июне 2016 года напротив здания парламента автономии. Его автором является московский художник Салават Щербаков.

Источник: Ракурс


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