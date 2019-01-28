Размер средней зарплаты в 2019 году объявил Гройсман

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Racurs.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 28 января, сделал заявление о том, что в 2019 году размер средней зарплаты в Украине будет превышать 10,5 тыс. грн. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

«Прогнозируем, что средняя зарплата будет около 10,5 тыс. грн. Но лично я уверен, что этот показатель будет выше», — сказал Гройсман.

Он отметил, что, в первую очередь, правительство будет делать все возможное, чтобы украинские заробитчане вернулись домой. Для этого нужно, чтобы зарплата в Украине стала такой, чтобы людям не приходилось ездить на заработки за границу. Гройсман также отметил, что по итогам 2018 года размер средней зарплаты в Украине составляет 9 тыс. грн, за год этот показатель увеличился на 12%.

Министерство финансов дает прогноз, что размер средней зарплаты в 2019 году составит 10,13 тыс. грн.

С 1 января 2019 года размер минимальной зарплаты в Украине вырос и составляет 4 тыс. 173 грн. Госстат обнародовал сообщение, что в ноябре 2018 года средняя зарплата в Украине уменьшилась на 2%.

Напомним, что зарплаты военнослужащих в этом году вырастут на 30%, а первые выплаты начнутся в феврале.