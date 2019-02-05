Погода в Украине 6 февраля: синоптики прогнозируют похолодание и снегопады (КАРТА)

Погода в Украине 6 февраля: синоптики прогнозируют похолодание и снегопады. Фото: 112 Украина

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Погода в Украине 6 февраля облачно, в большинстве областей пройдут осадки в виде мокрого снега. Ветер северный 5−10 м/с.

Температура воздуха ночью будет достигать 1−3° ниже нуля в центральных и северных областях, в южных столбики термометров будут показывать 0−2° тепла. Днем на территории всей страны сохранится плюсовая температура, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 6 февраля облачно. Днем и ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ночью температура воздуха будет достигать 1−3° ниже нуля, а днем ​​- 0−2° тепла.

Погода в Львове 6 февраля будут прохладной. Температура воздуха ночью будет достигать 0−2° мороза, а днем ​​1−3° тепла. В течение суток ожидаются осадки в виде мокрого снега.

В Днепре в среду, 6 февраля, будет облачно, но без осадков. Ночью столбики термометров покажут 0−2° тепла, а днем ​​температура воздуха поднимется до 2−4° тепла.

В Харькове 6 февраля облачно, в течение суток ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до 1−3° мороза, а днем ​​столбики термометра достигнут отметки 0−2° тепла.

В Одессе завтра, 6 февраля, будет облачно, но без осадков. Столбики термометров ночью будут показывать 0−2 ° тепла, а днем ​​4−6° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Киеве 6 февраля не будет спокойной. В первой половине дня ожидаются слабые магнитные бури, во второй прогнозируют лишь небольшие колебания.

Ранее синоптики предупреждали о туманах в большинстве областей Украины, а также о плохой видимости на дорогах.