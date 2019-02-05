Метели в Африке: сильные снегопады засыпали солнечный Алжир (ФОТО, ВИДЕО)

Метели в Африке: сильные снегопады засыпали солнечный Алжир / Фото: Facebook

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Сильные снегопады прошли в Алжире в результате ухудшения погодных условий. В частности, волна похолодания накрыла регион Кабилия на севере страны 4 февраля.

Снег выпал в селах, расположенных на высоте 1,2 км над уровнем моря. Об этом в Facebook сообщает Severe Weather Europe.

Как отмечали 2 февраля СМИ, Алжирский Красный Полумесяц продолжает наблюдать за экстремальными погодными условиями в регионе, где в результате снегопадов был ограничен доступ общин к основным услугам и продовольствию.

Напомним, что 24−26 января в Алжире в результате осложнения погодных условий как минимум в 10 регионах были заблокированы 33 дороги. Тогда в Алжире погибли пять человек. До этого в последний раз волна похолодания пришла на север Африки в 1999 году, когда 1 января температура снизилась до -6°C.

В конце января в регионе прошли первые сильные снегопады. В результате непогоды были приостановлены авиаперелеты. СМИ сообщали о жертвах переохлаждения, а также снегопадов и дождей, которые привели к подтоплению отдельных районов.

Также напомним, в августе прошлого года снег застелил часть пустыни Сахара в третий раз за последние 40 лет. По словам жителей алжирского городка Айн-Сефра, в отдельных районах пустыни выпало до 30 см снега.