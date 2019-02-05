Посягательство на территориальную целостность и государственная измена: в ЕРДР внесли сведения о Медведчуке

Владимир Путин и Виктор Медведчук, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n117758-posyagatelstvo-na-territorialnuu-celostnost-i-gosudarstvennaya-izmena-v-erdr-vneseny-svedeniya.html

Racurs.ua

В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по обращению народного депутата Андрея Тетерука внесены сведения о совершении одиозным пророссийским политиком Виктором Медведчуком правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Отмечается, что основанием стало выступление Медведчука 29 января 2019 года во время съезда партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». Тогда Медведчук заявил, что в Украине нужно создать «автономный регион Донбасс», в котором будут существовать собственный парламент и правительство, и закрепить его статус в Конституции.

В Генпрокуратуре отмечают, что такие заявления не только противоречат Конституции, которая определяет Украину как унитарное государство, но и способствуют осуществлению Россией подрывной деятельности против нашей страны.

Отмечается, что материалы соответствующих уголовных производств будут переданы в СБУ.

Тетерук на своей странице в Фейсбуке поблагодарил прокуратуру за оперативное реагирование на его жалобу и выразил надежду, что «Медведчук станет, наконец, токсичным для остальных политиков нашей страны».

Напомним, в сентябре 2018 года под стенами Генпрокуратуры состоялась акция с лозунгом «Медведчука — под арест!».