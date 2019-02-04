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Ракурс
Туман в Украине, фото — "112 Украина"

Украина в тумане: синоптики предупредили о плохой видимости на дорогах (КАРТА)

4 фев 2019, 09:17
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В первый рабочий день недели синоптики предупредили об ограниченной видимости на дорогах Украины.

Укргидрометцентр сообщил, что в понедельник, 4 февраля, в большинстве областей туманы, видимость составит только 200−500 м.

Кроме того, местами, кроме южных областей, водителям на дорогах следует учитывать гололедицу.

Предупреждение синоптиков. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщил «Укравтодор», по состоянию на 6.00 на большей части территории северных, центральных и западных областей туман. Средняя температура воздуха +1… + 4 °C.

«Ракурс» сообщал о прогнозе синоптиков на февраль. В последнем месяце календарной зимы в Украине ожидают снегопады, а температура воздуха не будет рекордно холодной — до 5° мороза, на Левобережье и в Карпатах — до 7° мороза.

Месячное количество осадков прогнозируется в среднем 29−41 мм. Метеорологи отмечают, что такие показатели в пределах средних многолетних значений.

Кроме того, в феврале ожидается геомагнитная буря. По информации центра Физического института имени П. Н. Лебедева 20 февраля Землю встряхнет магнитная буря первого уровня.

Источник: Ракурс


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