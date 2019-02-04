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Место падения самолета, фото — Everett Herald
Самолет Cessna упал на город в Калифорнии, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n117677-samolet-cessna-upal-na-gorod-v-kalifornii-est-jertvy-foto-video.htmlRacurs.ua
Небольшой частный самолет Cessna упал на город в Калифорнии вскоре после взлета.
Чрезвычайное происшествие произошло в Йорбан-Линде, городке, расположенном примерно в 56 км на юго-восток от Лос-Анджелеса, сообщает AP.
Падение привело к пожару. В результате аварии погибли пять человек — пилот, а также четверо жителей дома. Еще двух пострадавших доставили в больницу.
Двухмоторный самолет Cessna 414A упал вскоре после взлета из муниципального аэропорта Фуллертон.
Обломки самолета разбросаны по городу. В Йорбан-Линде закрыли ближайшую к месту аварии школу.
«Ракурс» сообщал, что в декабре в американской Атланте также разбился частный самолет. Жертвами авиакатастрофы тогда стали четыре человека. Самолет упал в Джорджии на футбольное поле.