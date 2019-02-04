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Ракурс
Место падения самолета, фото — Everett Herald

Самолет Cessna упал на город в Калифорнии, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

4 фев 2019, 08:50
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Небольшой частный самолет Cessna упал на город в Калифорнии вскоре после взлета.

Чрезвычайное происшествие произошло в Йорбан-Линде, городке, расположенном примерно в 56 км на юго-восток от Лос-Анджелеса, сообщает AP.

Падение привело к пожару. В результате аварии погибли пять человек — пилот, а также четверо жителей дома. Еще двух пострадавших доставили в больницу.

Двухмоторный самолет Cessna 414A упал вскоре после взлета из муниципального аэропорта Фуллертон.

Обломки самолета разбросаны по городу. В Йорбан-Линде закрыли ближайшую к месту аварии школу.

Место авиакатастрофы, фото - ABC30.com

«Ракурс» сообщал, что в декабре в американской Атланте также разбился частный самолет. Жертвами авиакатастрофы тогда стали четыре человека. Самолет упал в Джорджии на футбольное поле.

Место авиакатастрофы, фото — ABC30.com


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