На дне Ла-Манша нашли пропавший самолет футболиста «Кардифф Сити»

Эмилиано Сала, фото — Figaro

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Racurs.ua

На дне пролива Ла-Манш нашли пропавший самолет, на борту которого находился игрок футбольного клуба Английской премьер-лиги Эмилиано Сало.

О находке с погибшим игроком «Кардифф Сити» сообщил Sky Sports руководитель частной поисковой операции Дэвид Мернс.

К месту обнаружения обломков отправят водолазов. Предполагается, что 28-летний футболист из Аргентины и 59-летний пилот Дэвид Ибботсон погибли.

Остатки самолета сумел найти один из руководителей операции Дэвид Мернс. Он проводил поиски на своем самолете. Остатки отправили на корабль GEO OCEAN III, где их идентифицировали. Семьи игрока и пилота уже осведомлены о находке.

Напомним, что самолет с Салой исчез над Ла-Маншем 28 января. Полиция обыскала около 1,7 тыс. кв. км на суше и на море, но так и не смогла найти его следов, после чего прекратила поиски, однако семья игрока самостоятельно продолжила поисковую операцию. Ранее главной находкой были сиденья самолета, которые прибило к берегу.

Подписание Салы «Кардиффом» стало рекордным приобретением в истории клуба, однако игрок так и не добрался до лагеря новой команды. 21 января после прощания с прежней командой футболист вылетел из Нанта в Уэльс. Во время перелета борт исчез с радаров.