Папа Римский Франциск прибыл в ОАЭ с историческим визитом

Папа Римский Франциск, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n117675-papa-rimskiy-francisk-pribyl-v-oae-s-istoricheskim-vizitom.html

Racurs.ua

Начался исторический визит главы католической церкви Папы Римского Франциска в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Самолет понтифика сегодня вечером приземлился в столице страны Абу-Даби, сообщает издание Gulf News.

Папу Римского встречал кронпринц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего страны шейх Мухаммад ибн Зайд Аль Нахайян, по приглашению которого Папа прибыл в страну.

Ожидается, что визит продлится три дня и станет уникальным событием в истории не только этой арабской страны, но всего региона — Франциск первый понтифик, прибывший на Аравийский полуостров, родину ислама.

Папа Римский примет участие в межконфессиональной конференции вместе с имамом египетского богословского университета Аль-Азхара Ахмадом Аль-Таебом.

Папа также прослужит мессу, которую, как ожидается, посетят 120 тыс. человек — в ОАЭ проживают около миллиона католиков, преимущественно выходцев из Индии и Филиппин.

Напомним, в ноябре 2018 года руководители католической церкви рассказали, когда Папа Римский посетит Украину. По словам апостольного нунция в Украине архиепископа Клаудио Гуджеротти, это случится тогда, когда Франциск почувствует, что его присутствие будет способствовать единству в Украине.