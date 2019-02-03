Автобус направлялся в мавзолей имама Муххамада ибн Хади, фото: af.mil

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На севере Ирака в районе города Балад на мине подорвался автобус с паломниками.

В результате инцидента погибли несколько человек. Также известно о пострадавших, которых доставили в ближайшие больницы. Об этом сообщает телеканал al-Sumara со ссылкой на источники в местных силовых структурах.

Отмечается, что самодельная мина была размещена на обочине дороги, проходящей южнее города.

Паломники направлялись в шиитский мавзолей имама Муххамада ибн Хади.

Стоит отметить, что это не первое нападение на паломников, связанное с мавзолеем Муххамада ибн Хади за последние годы. 7 июля 2016 года боевики «Исламского государства» атаковали мавзолей, в который по случаю одного из праздников прибыли паломники. В результате инцидента погибли по меньшей мере 20 человек, еще 50 были ранены.

Город Балад расположен в 80 км к северу от столицы Ирака Багдада. Это административный центр одноименного округа в провинции Салах-эд-Дин.

Напомним, в конце декабря 2018 года в Египте наряду со знаменитыми пирамидами Гизы с помощью самодельного взрывного устройства подорвали автобус с вьетнамскими туристами.

В результате инцидента несколько человек погибли, почти все пассажиры автобуса получили травмы.

Взрывное устройство было установлено рядом с дорогой, по которой двигался автобус.