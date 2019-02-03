Эвакуация королевы: в случае беспорядков из-за Brexit в Британии применят планы чрезвычайных ситуаций времен холодной войны

Британская королева Елизавета II, фото: rescu.com.au

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Британские чиновники обновили планы времен холодной войны относительно действий в случае чрезвычайных ситуаций. Эти планы предусматривают эвакуацию королевской семьи в случае, если в Лондоне возникнут беспорядки вследствие запланированного на март Brexit, сообщает агентство Reuters со ссылкой на СМИ Великобритании

«Эти планы аварийной эвакуации существуют еще со времен холодной войны, но теперь были перепрофилированы на случай гражданских беспорядков после того, как не было заключено соглашение о Brexit», — отмечает журнал Sunday Times со ссылкой на неназванный источник в правительстве страны

Издание Daily Mail сегодня также сообщило, что узнало о планах переезда королевской семьи, включая королеву Елизавету II, в безопасные места вдали от Лондона.

В то же время член британского парламента Якоб Рис-Могг, консервативный законодатель и активный сторонник Brexit, заявил СМИ, что, по его мнению, появление таких планов является свидетельством ненужной паники со стороны чиновников, так как старшие королевские особы оставались в Лондоне даже во время бомбардировок во время Второй мировой войны.

Однако Дай Дэвис, бывший полицейский, который ранее занимался защитой королевской семьи, заявил изданию Sunday Times, что ожидает вывоза королевы Елизаветы из Лондона в случае беспорядков.

«Если бы в Лондоне возникли проблемы, очевидно, вы бы вывезли королевскую семью из этих мест», — отметил Дэвис.

Выход Великобритании из Европейского Союза запланирован на 29 марта этого года, однако правительство страны до сих пор не может получить поддержку парламента для заключения соответствующего соглашения со странами ЕС. Поэтому правительство и бизнес-структуры готовят планы на случай непредвиденных ситуаций.

Напомним, осенью 2018 года королева Елизавета потеряла последнего из своих знаменитых собак породы вельш-корги.