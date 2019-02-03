Кризис в Венесуэле: Трамп не исключает возможности введения в страну американских войск

Дональд Трамп, фото: Business Insieder

https://racurs.ua/n117672-krizis-v-venesuele-tramp-ne-iskluchaet-vozmojnosti-vvedeniya-v-stranu-amerikanskih-voysk.html

Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию, что его администрация рассматривает возможность введения вооруженного контингента США в южноамериканскую страну Венесуэлу.

Об этом Трамп заявил в эксклюзивном интервью телеканалу CNN.

Вместе с тем президент США отказался ответить на вопрос, что именно заставит его принять решение о вторжении в Венесуэлу.

«Ну, я не хочу этого говорить», — отметил Трамп.

Трамп также подтвердил, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро хотел встретиться с ним «несколько месяцев назад», однако президент США отклонил это предложение из-за «действительно ужасных вещей», которые происходят в этой южноамериканской стране.

«Это была самая богатая страна в той части мира, которая является очень важной частью мира, — отметил Трамп. — А теперь вы видите бедность, видите страдания, видите преступность и все, что там происходит».

По словам Трампа, на решение не встречаться с Мадуро также повлияло то, что в Венесуэле есть «молодой и энергичный джентльмен». Речь идет о главе парламента страны Хуана Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Несмотря на то, что Мадуро пока не выражает намерений добровольно уходить в отставку, легитимность Гуайдо уже признали ряд стран мира, первыми из которых были США.

Напомним, в конце января представитель Республиканской партии США сенатор Линдси Грэм сообщил СМИ, что Трамп обсуждал с ним возможность вторжения в Венесуэлу.