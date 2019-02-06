Луценко рассказал, из-за каких заявлений политиков можно обвинять в госизмене (ВИДЕО)

Юрий Луценко, фото: «Википедия»

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Racurs.ua

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время сегодняшнего заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рассказал, из-за каких заявлений политиков и рядовых граждан могут привлекать к ответственности за государственную измену.

«Наши люди считают, что сразу после заявления, которое им не нравится, нужно говорить о государственной измене. Слава богу, мы живем не в России. И поэтому каждый человек у нас может критиковать, как считает необходимым, действующую власть и даже порядки в стране», — отмечает Луценко.

Однако, подчеркивает генпрокурор, это не касается двух случаев: в критике нельзя призывать к изменению территориальной целостности и призвать к вооруженному свержению конституционного строя.

Так, отмечает Луценко «одна гражданка, которую выбросили из России, отвечает именно по этой статье». Речь идет об антиукраинской пропагандистске Елене Бойко (Вищур), которую 16 января выдворили с территории России. В эфире российских телеканалов она неоднократно заявляла, что Крым, якобы, всегда был Россией.

Относительно призывов к вооруженному свержению конституционного строя, то «этого в Украине мало кто себе позволяет», отмечает Луценко.

«Но и такие деятели есть», — подчеркивает генпрокурор.

По его словам, наиболее сложными являются случаи, свои призывы к изменению конституционного строя и незыблемости границ маскируют в псевдозаконные формы.

«Например, когда один руководитель пророссийской общественной организации у себя на съезде призывает к тому, что на Донбассе должна быть создана автономия. Здесь нет ничего противозаконного, поскольку вносить закон о изменениях в Конституцию имеет право любой. Но при этом он говорит: там, на Донбассе, будет создано свое правительство и свой парламент», — отмечает Луценко.

По словам генпрокурора, возглавляемое им ведомство рассматривает такие призывы как информационную поддержку иностранного государства-агрессора и ее террористических группировок во время военного конфликта.

Луценко отмечает, что ст. 111 Уголовного кодекса квалифицирует как государственную измену также информационную поддержку требований и действий террористов.

«Если кто-то хочет информационно поддержать то, что сделали на оккупированных территориях террористы, то это, с нашей точки зрения, имеет признаки уголовного преступления — государственной измены», — отмечает Луценко.

Соответствующие дела возбуждаются и дальше отдаются на семантически-лингвистическую экспертизу, отмечает глава ГПУ.

«Только после заключения экспертизы мы можем предъявлять подозрение», — рассказывает Луценко.

По его словам, сейчас ведутся такие экспертизы в отношении некоторых известных политиков.

Напомним, вчера стало известно, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении одиозным пророссийским политиком Виктором Медведчуком правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса, в связи с его заявлением, сделанным на съезде партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» 29 января 2019 года.