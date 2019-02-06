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Единый реестр коррупционеров заработал в Украине. Фото: LexInform

Единый реестр коррупционеров заработал в Украине (ИНФОГРАФИКА)

6 фев 2019, 13:37
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Единый реестр коррупционеров заработал в Украине. Над разработкой и созданием реестра работало Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, заработал 4 февраля, сообщается на сайте НАПК.

Отмечается, что в реестр вносится информация о лицах, виновных в коррупции, после рассмотрения дела всеми инстанциями и вступления в силу решений судов. Также в реестр вносятся данные о дисциплинарных взысканиях с лиц, поступающие из отделов кадров госучреждений и предприятий.

Получить справку из реестра коррупционеров может физическое и юридическое лицо. Юридические лица получают подобные справки для участия в программах государственных закупок. Физическое лицо может получить личную справку. Такую информацию у граждан могут требовать при спецпроверке или при участии в конкурсе на должность в правоохранительные органы.

Отмечается, что выписку из реестра можно получить бесплатно и онлайн на сайте НАПК. Справка выдается на протяжении семи рабочих дней. За двое суток функционирования реестра уже поступило несколько сотен запросов. Реестр за этот период обработал 187 из них.

Выписку из реестра можно получить бесплатно и онлайн на сайте НАПК. Фото: nazk.gov.ua


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