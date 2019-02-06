Единый реестр коррупционеров заработал в Украине (ИНФОГРАФИКА)

Единый реестр коррупционеров заработал в Украине. Фото: LexInform

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Racurs.ua

Единый реестр коррупционеров заработал в Украине. Над разработкой и созданием реестра работало Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, заработал 4 февраля, сообщается на сайте НАПК.

Отмечается, что в реестр вносится информация о лицах, виновных в коррупции, после рассмотрения дела всеми инстанциями и вступления в силу решений судов. Также в реестр вносятся данные о дисциплинарных взысканиях с лиц, поступающие из отделов кадров госучреждений и предприятий.

Получить справку из реестра коррупционеров может физическое и юридическое лицо. Юридические лица получают подобные справки для участия в программах государственных закупок. Физическое лицо может получить личную справку. Такую информацию у граждан могут требовать при спецпроверке или при участии в конкурсе на должность в правоохранительные органы.

Отмечается, что выписку из реестра можно получить бесплатно и онлайн на сайте НАПК. Справка выдается на протяжении семи рабочих дней. За двое суток функционирования реестра уже поступило несколько сотен запросов. Реестр за этот период обработал 187 из них.