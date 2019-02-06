Ликбез от Януковича: как беглец назвал Революцию достоинства, аннексию Крыма и получение томоса

https://racurs.ua/n117809-likbez-ot-yanukovicha-kak-beglec-nazval-revoluciu-dostoinstva-anneksiu-kryma-i-poluchenie-tomosa.html

Racurs.ua

Виктор Янукович сегодня в Москве дает пресс-конференцию, на которой он уже успел вспомнить о Революции достоинства, своем судебном процессе, получении Украиной томоса, Викторе Медведчуке и будущих выборах.

«Ракурс» собрал «перлы», которые уже успел выдать президент-беглец. В частности, Янукович назвал:

Аннексию Крыма Россией — потерей территорий;

Революцию достоинства — военным переворотом… государственным;

Расстрелы на Майдане — ужасной провокацией;

Получение томоса — вмешательством государства в церковные дела;

Войну на Донбассе с РФ — военным противостоянием;

Поливание политиков зеленкой — делом рук СБУ;

Национализм — новой формой неонацизма.

Кроме этого, Янукович вспомнил о своем участии в судебном процессе, в частности в режиме видеотрансляции из Ростова. Свое выступление он назвал выступлением свидетеля, а не обвиняемого.