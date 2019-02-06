Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ликбез от Януковича: как беглец назвал Революцию достоинства, аннексию Крыма и получение томоса

Ликбез от Януковича: как беглец назвал Революцию достоинства, аннексию Крыма и получение томоса

6 фев 2019, 14:18
999

Виктор Янукович сегодня в Москве дает пресс-конференцию, на которой он уже успел вспомнить о Революции достоинства, своем судебном процессе, получении Украиной томоса, Викторе Медведчуке и будущих выборах.

«Ракурс» собрал «перлы», которые уже успел выдать президент-беглец. В частности, Янукович назвал:

  • Аннексию Крыма Россией — потерей территорий;

  • Революцию достоинства — военным переворотом… государственным;

  • Расстрелы на Майдане — ужасной провокацией;

  • Получение томоса — вмешательством государства в церковные дела;

  • Войну на Донбассе с РФ — военным противостоянием;

  • Поливание политиков зеленкой — делом рук СБУ;

  • Национализм — новой формой неонацизма.

Кроме этого, Янукович вспомнил о своем участии в судебном процессе, в частности в режиме видеотрансляции из Ростова. Свое выступление он назвал выступлением свидетеля, а не обвиняемого.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше