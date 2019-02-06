Луценко заявил о коллизии, которая мешает расследовать дела чиновников Януковича

Юрий Луценко, фото — Без Табу

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Юридическая коллизия с несогласованностью норм заочного досудебного расследования в Украине мешает правоохранителям эффективно вести уголовные производства в отношении должностных лиц режима Виктора Януковича.

Об этом заявил 6 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сообщается в трансляции заседания.

По его словам, заочное осуждение было разрешено только до момента создания Государственного бюро расследований (ГБР).

«Как известно, оно создано и поэтому сегодня неизвестно, что делать с готовыми делами в отношении 300 террористов, которые расследуется заочно, а также производствами относительно Курченко и Януковича по другим статьям. Все эти дела велись по заочной процедуре», — рассказал Луценко.

Генпрокурор сообщил, что, кроме дела Януковича, которого в январе заочно приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену, в судах на завершающей фазе находятся дела Ефремова и Лавриновича, заочно происходят процедуры относительно Ставицкого, Клименко, Арбузова (стадия ознакомления с материалами), на финальной стадии пребывают дела Азарова и Курченко.

Производства завершены и находятся на стадии ознакомления с материалами или переданы в суд в отношении примерно 160 представителей прежней власти. В целом речь идет о 41 чиновнике режиме Януковича, следственные действия относительно которых происходят с разрешения о заочном осуждении.

Сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности депутаты поддержали проект закона № 9353 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования. Его внесли в Раду в ноябре 2018 года.

Напомним, что 1 февраля Луценко заявил о завершении расследования дела о расстрелах на Майдане. По его словам, в ближайшее время дело будет передано в суд. Луценко сообщил о научной независимой экспертизе команд бывшего президента Виктора Януковича, председателя СБУ Александра Якименко, руководителя МВД Виталия Захарченко и их подчиненных, которые привели к расстрелу мирных людей на Майдане. В деле о расстрелах на Майдане на скамье подсудимых находятся 150 представителей силовых структур.