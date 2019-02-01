Расследование дела о расстрелах на Майдане завершено / Фото: news.pn

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Расследование дела о расстрелах на Майдане завершено. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, в ближайшее время дело направят в суд.

«У нас есть все доказательства для передачи в суд, в том числе, научная независимая экспертиза о том, что команды беглого екс-президента Виктора Януковича, главы СБУ Александра Якименко, руководителя МВД Виталия Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане», — сказал Луценко в эфире телеканала «Прямий».

Генпрокурор добавил, что инкриминируемые статьи предусматривают пожизненное лишение свободы. Кроме этого, он заявил, что по делу о расстрелах на Майдане на скамье подсудимых находятся 150 представителей силовых структур.

Генеральная прокуратура планирует «заочно добавить» на скамью подсудимых еще 15 человек во главе с Януковичем и руководителями силовых структур, которые отдавали преступные приказы убивать активистов в центре Киева.

Напомним, в ноябре 2018 года начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что большую часть из 4 тыс. 700 преступлений против активистов Евромайдана раскрыли. По его словам, на причастность к преступлениям проверяется 15 тыс. человек, проведено 30 тыс. следственных действий. Всего по делу Майдана вручены подозрения 442 лицам, в суд переданы 279 обвинительных актов. Под стражей находятся 13 подсудимых. Вынесены приговоры 52 лицам, из которых девять приговорены к лишению свободы.