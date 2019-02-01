Как россияне относятся к Путину стало известно из нового опроса. Фото: Лига

https://racurs.ua/n117619-kak-rossiyane-otnosyatsya-k-putinu-stalo-izvestno-iz-novogo-oprosa.html

Racurs.ua

Новый опрос показал, что в России 34% граждан не одобряют деятельность президента Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного российским центром «Левада-центр».

45% россиян уверенны, что страна движется не в том направлении. В 2017 году так ответили 28% россиян.

Также 34% россиян не одобряют работу Владимира Путина на посту президента страны. Такой же показатель был семь лет и пять лет назад. В января 2018 года деятельность президента не одобрили 18% опрошенных.

Опрос был проведен с 25 по 31 января 2019 года. Социологи опросили 1 тыс. 600 человек в возрасте от 18 и старше в 136 населенных пунктах. Опрос проводился методом личного интервью. Статистическая погрешность приравняет меньше чем 0,95.

Также известно, что 46% опрошенных украинцев считают, что установление мира на Донбассе зависит от президента Украины Петра Порошенко, 43% — что, прежде всего, от Путина.

Напомним, что опрос показал, что президентский рейтинг возглавил новый кандидат, Тимошенко вторая.