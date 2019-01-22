Расстрелы на Майдане: Луценко заявил, что следствие собрало все доказательства

Расстрелы на Майдане. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n117103-rasstrely-na-maydane-lucenko-zayavil-chto-sledstvie-sobralo-vse-dokazatelstva.html

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Следствие смогло собрать все необходимые доказательства, которые помогут объявить подозрения причастным к расстрелам людей на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он выразил уверенность, что придет то время, когда всех виновных и ответственных за расстрелы на Майдане посадят в тюрьмы. Луценко подчеркнул, что участников судебного процесса будет очень много, потому что убитых сто человек, а раненых около 1,5 тыс.

Он утверждает, что высшее и среднее звено тех, кто отдавал приказы стрелять по людям, сбежало в Москву, но на данный момент уже закончены все необходимые следственные действия для того, чтобы объявлять подозрения. Следствие и независимые эксперты усматривают связь между действиями президента-беглеца Виктора Януковича и ряда должностных лиц из правоохранительного блока, но полную картину восстановить сложно.

90% документов, которые могли бы помочь следствию, были уничтожены. Убегая, преступники уничтожили документы, серверы. Но у следствия есть видео каждой секунды, каждой точки Майдана, то есть полная 3D-картина происходящего.

В ноябре 2018 года начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что большую часть из 4 тыс. 700 преступлений против активистов Евромайдана раскрыли. По его словам, на причастность к преступлениям проверяется 15 тыс. человек, проведено 30 тыс. следственных действий. Всего по делу Майдана вручены подозрения 442 лицам, в суд передано 279 обвинительных актов. Под стражей находятся 13 подсудимых. Вынесены приговоры 52 лицам, из которых девять приговорены к лишению свободы.