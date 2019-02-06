Януковичу в Москве привиделось покушение на Медведчука (ВИДЕО)

Янукович во время пресс-конференции в Москве, скриншот видео

https://racurs.ua/n117813-yanukovichu-v-moskve-prividelos-pokushenie-na-medvedchuka-video.html

Racurs.ua

О покушении на Виктора Медведчука, которое якобы готовят украинские спецслужбы, сообщил 6 февраля на пресс-конференции в Москве бывший президент Украины Виктор Янукович.

Он заявил, что в Украине звучат угрозы в адрес лидера пророссийской организации «Украинский выбор — право народа» и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», а также о том, что владеет «эксклюзивной информацией о Медведчуке».

Осужденный в Украине за государственную измену Янукович сообщил, что «спецслужбы не должны сливаться с радикалами» и якобы «существует группа из 12 человек, которая «работает по Медведчуку».

«У меня не было и нет особых симпатий к Медведчука, но это недопустимо в отношении любого гражданина», — прокомментировал вопрос российского журналиста Янукович.

Кроме того, «дважды легитимный президент» прокомментировал открытие уголовного дела в отношении лидера движения «Украинский выбор». Экс-президент сказал, что «это недопустимо, поскольку противоречит демократическим принципам, которые декларирует украинская власть».

«Он имеет свою точку зрения на все вопросы, и он ее озвучивает. Когда я был президентом, я не всегда был согласен с ним, но я не давал указания заткнуть ему рот», — заявил беглый президент.

Напомним, что 5 февраля стало известно об уголовном производстве, которое открыла Генеральная прокуратура против Медведчука. В его выступлении на съезде партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» нашли правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Медведчук заявил, что в Украине нужно создать «автономный регион Донбасс», в котором будут существовать собственный парламент и правительство, и закрепить его статус в Конституции.