Нардеп Мосийчук и Ульяна Супрун, фото — Фейсбук

https://racurs.ua/n117811-otstranenie-suprun-blokiruet-zakupku-i-dostavku-vakcin-i-lekarstv-na-633-mln-grn-minzdrav.html

Racurs.ua

Отстранение исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун блокирует закупку и доставку вакцин и лекарств в Украине.

О невозможности отправить в регионы препараты на сумму более 633 млн грн, закупленные за средства госбюджета, заявили 6 февраля в пресс-службе Министерства здравоохранения.

На складах предприятий «Укрвакцина» и «Укрмедпостач» готовятся к развозке в больнице препараты по 33 программам госзакупок, в том числе, несколько миллионов доз вакцин против кори, паротита, краснухи и полиомиелита.

Кроме того, на складах хранятся и закуплены лекарства для онкобольных, диабетиков, больных гепатитом и сердечными болезнями. Подписать приказ о распределении лекарств в регионы может только и.о. министра.

В Минздраве заявили, что под угрозой и закупка лекарств за средства бюджета 2019 года. Министерство готовилось провести в феврале переговоры по этому поводу с международными специализированными организациями.

Ульяна Супрун сегодня в Фейсбук сообщила, что под угрозой и отправка на лечение за границу 44 граждан. Она рассказала, что срочно возвращается из США, поскольку решение Окружного суда Киева застало ее в командировке.

«Мы должны в кратчайшие сроки восстановить работу министерства», — написала Супрун, не уточнив деталей.

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседание правительства 6 февраля сообщил, что отдал поручение Минюсту и секретариату Кабмина «подготовить соответствующие обращения в суд, чтобы восстановить справедливость». Он считает, что ситуация с Супрун — «это попытка отбросить нас назад и угроза реформе медицины».

Напомним, что 5 февраля стало известно о решении Окружного административного суда Киева, который отстранил Супрун с должности. Впоследствии в суде объяснили, что решение было принято в связи с нарушением главой Минздрава срока временного исполнения обязанностей — более месяца с момента вступления полномочий (27 июля 2016 года), а также тем, что она все еще имеет гражданство США.