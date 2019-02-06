Янукович рассказал, держат ли его в плену в РФ (ФОТО, ВИДЕО)

Янукович рассказал, держат ли его в плену в РФ. Фото: Новое Время

https://racurs.ua/n117812-yanukovich-rasskazal-derjat-li-ego-v-plenu-v-rf-foto.html

Racurs.ua

Экс-президент-беглец Виктор Янукович во время пресс-конференции в Москве ответил на вопросы украинского журналиста Романа Цимбалюка. В частности, находится ли он в плену в РФ, поскольку дублирует все заявления российского лидера Владимира Путина, или, на каком основании он пребывает на территории России.

«Я спокойно передвигаюсь по территории РФ, не нахожусь в Интерполе. Могу выезжать в любую страну», — заявил Янукович.

После этого он начал рассказывать о подписании «мирного соглашения» в феврале 2014 года, накануне его побега из Украины.

«Тогда мне говорили не верить в то, что соглашения будут выполнены. Я сказал „да“, потому что уровень был слишком высоким. Я верил в принципы, правила, законы. Все, что мы подпишем, будем выполнять с двух сторон, а ответственность будут нести страны-подписанты. Но меня обманули, предали, меня кинули, как лоха», — пожаловался беглец.

Также он добавил, что о приказе Путина захватить Крым ему ничего не было известно.

В свою очередь Цимбалюк опубликовал в Facebook фото с пресс-конференции Януковича, добавив подпись: «Завидуйте молча, у меня есть селфи с „легитимным“».

Напомним, 24 января Оболонского суда Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Судебный процесс над Януковичем длился 20 месяцев.