Старт выплаты субсидий наличными с марта одобрило правительство (ДОКУМЕНТ)

Старт выплаты субсидий наличными с марта одобрило правительство. Фото: Delo.ua

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Выплаты субсидий наличными начнутся в марте 2019 года. Указанное решение принял Кабинет министров Украины.

Отмечается, что правительство введет выдачу жилищных субсидий в наличной форме с марта 2019 года. Чиновники считают, что данная инициатива научит украинцев экономному потреблению воды и электроэнергии, сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на документ, находящийся в их распоряжении.

Пенсионеры будут получать наличную субсидию, как и пенсию: Минсоцполитики будет перечислять средства в Пенсионный фонд, а оттуда они будут поступать на пенсионные счета в «Ощадбанке» или в выплатные объекты «Укрпочты».

Лица, которые не получают пенсию, смогут забрать начисленную субсидию на своем счету в «Ощадбанке». Если лицо не является клиентом банка, то получить наличную субсидию можно будет через систему срочных переводов «Быстрая копейка».