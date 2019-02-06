Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Старт выплаты субсидий наличными с марта одобрило правительство. Фото: Delo.ua

Старт выплаты субсидий наличными с марта одобрило правительство (ДОКУМЕНТ)

6 фев 2019, 14:26
999

Выплаты субсидий наличными начнутся в марте 2019 года. Указанное решение принял Кабинет министров Украины.

Отмечается, что правительство введет выдачу жилищных субсидий в наличной форме с марта 2019 года. Чиновники считают, что данная инициатива научит украинцев экономному потреблению воды и электроэнергии, сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на документ, находящийся в их распоряжении.

Пенсионеры будут получать наличную субсидию, как и пенсию: Минсоцполитики будет перечислять средства в Пенсионный фонд, а оттуда они будут поступать на пенсионные счета в «Ощадбанке» или в выплатные объекты «Укрпочты».

Лица, которые не получают пенсию, смогут забрать начисленную субсидию на своем счету в «Ощадбанке». Если лицо не является клиентом банка, то получить наличную субсидию можно будет через систему срочных переводов «Быстрая копейка».

Уряд впровадить видачу житлових субсидії у готівковій формі з березня 2019 року. Фото: rbc.ua


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше