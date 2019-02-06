Театр одного актера: Янукович в Москве говорил об игре в теннис, роковой ошибке, благодати и выборах (ФОТО)

Театр одного актера: Янукович в Москве говорил об игре в теннис, роковой ошибке, благодати и выборах

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Racurs.ua

Виктор Янукович в среду, 6 февраля, дал очередную пресс-конференцию в Москве, в течение которой уже традиционно пытался комментировать ситуацию в Украине. Отвечая на, вероятно, заранее подготовленные вопросы российских журналистов, он читал с листочка или искоса поглядывал на него, очевидно, в поисках подсказок. Таким образом Янукович успел процитировать стихотворение поэта из Донбасса, заговорить афоризмами и поговорками. На этот раз обошлось без танцев и пения.

Для тех, кто соскучился по «театру одного актера», «Ракурс» собрал главные тезисы из сегодняшнего выступления Януковича. Что сказал осужденный беглец:

об украинцах, которые бежали в Ростов — Выхожу на улицу, а там «здрасте, здрасте, здрасте здрасте». Нас изгнали из Украины.

о переговорах с лидерами Майдана и представителями ЕС — Меня обманули, предали, «кинули» как лоха.

об обмене пленными — Вопрос очень больной.

о последних пяти годах в Украине — Самые черные страницы в жизни.

о том, кто виноват — Правовая оценка не может быть украинской.

об украинской власти — Такого разгула вседозволенности в Украине никогда не было

о жизни в Украине — Население стало беднее, цены растут. Украина стала очагом войны и нестабильности, в которую невольно втянуты ЕС, США и РФ.

о доходах — Доходы растут лишь у незначительного числа граждан, приближенных к власти (вспомним золотой унитаз — ред.).

об аннексии Крыма — Это потеря территорий.

о Революции достоинства — Это военный переворот.

о расстреле людей на Майдане — Ужасная провокация, виновны организаторы протестов.

о томосе — Вмешательство государства в церковь, это грех (также Янукович о душе заговорил).

о божьей благодати — Она будет распространяться и на оппонентов.

о национализме (не путинском — ред.) — Новая форма неонацизма.

о переизбрании власти — Это будет роковая ошибка.

о президентских выборах — Порошенко без фальсификаций и админресурса не победит.

о фейковых новостях (видимо о СМИ РФ — ред.) — Дезинформация долго не живет.

о деле Медведчука — Это все страшно.

об узниках Кремля — Могу поговорить с Путиным об обмене «всех на всех».

афоризмы от Януковича — Власть должна чувствовать боль народа.

о том, что нужно сделать — Нужно сделать все наоборот.

о покушении на Медведчука — У мене не было к нему симпатий, но были слухи о группе из 12 человек.

о ценах на газ — Я еще с Черномырдиным работал над взаимовыгодными условиями.

о Порошенко — Я Порошенко знаю давно… или хорошо. Отличительная черта — вранье.

о том, почему РФ не подписала мирное соглашение в феврале 2014 года — Мне тогда представитель России сказал: «Неужели вы верите, что эти соглашения будут выполнены?» (и то правда — ред.).

о революции и ЕС — И что они теперь хотят от «желтых жилетов» в Париже?

о молодежи в политике — Я помню себя таким (о колонии не упоминал — ред.).

о выборах в 2004 году — Я тогда победил.

о Донбассе — Нужно проявить терпение, терпение, терпение.

о выходе — Выход в одном: сказать власти «нет».

о теннисе и травме — поскользнулся, упал… буду еще играть.

Реакция соцсетей на выступление Януковича: