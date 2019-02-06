«Крымский иск» Украины против России: ЕСПЧ перенес дату слушаний

ЕСПЧ на пока неизвестную дату перенес слушания по так называемому «крымскому иску Украины против России, фото: zib.com.ua

https://racurs.ua/n117818-krymskiy-isk-ukrainy-protiv-rossii-espch-perenes-datu-slushaniy.html

Racurs.ua

Слушания по так называемому «крымскому иску» Украины против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) перенесены на более поздний срок.

Ранее было запланировано, что эти слушания состоятся 27 февраля, сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

Причину переноса слушаний и новую дату, когда они состоятся, в настоящее время не сообщают.

Напомним, в прошлом году стало известно, что на рассмотрении в Большой палате ЕСПЧ находятся несколько исков Украины против России, связанные с временно оккупированным Крымом и российской агрессией на востоке Украины. Украина обвиняет Россию и контролируемые ею группы боевиков в нарушении Европейской конвенции по правам человека. В состав Большой палаты суда входят 17 судей.

В суде тогда отмечали, что в ЕСПЧ также поступили более 4 тыс. отдельных заявлений, связанных с событиями на Донбассе и в Крыму. Среди них иски от людей, пострадавших в результате боевых действий, а также три иска, связанные авиакатастрофой пассажирского рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года (один иск против Украины, три — против России). Часть этих исков были признаны необоснованными.