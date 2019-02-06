Гибель брошенных щенков редкой породы расследуют правоохранители Харьковщины

Собаки породы тоса-ину, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n117827-gibel-broshennyh-schenkov-redkoy-porody-rassleduut-pravoohraniteli-harkovschiny.html

Racurs.ua

Гибель брошенных щенков редкой породы тоса-ину (японский мастиф или карри), выявленных на обочине дороги в селе Александровка Харьковской области, расследуют правоохранители Харьковщины.

Животных обнаружил представитель общественной организации «Центр спасения животных. Харьков», сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Мужчина сообщил правоохранителям, что нашел трех чипированных щенков, двое из которых уже были мертвыми.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными в отношении двух или более животных). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливает полиция под процессуальным руководством прокуратуры.

Собаки породы тоса-ину появились в Японии в конце XIX века. Эту породу вывели для собачьих боев. Также этих собак используют в качестве телохранителей и компаньонов. Даже у себя на родине собаки этой породы являются достаточно редкими.

Напомним, недавно внеплановая проверка выявила факты жестокого обращения с животными в частном зоопарке «Парк Покровского периода», расположенном в Донецкой области.