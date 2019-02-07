Нардепы приняли повестку дня сессии: стало известно о планах Рады на ближайшие полгода / Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n117852-nardepy-prinyali-povestku-dnya-sessii-stalo-izvestno-o-planah-rady-na-blijayshie-polgoda.html

Racurs.ua

Народные избранники в ходе сегодняшнего утреннего пленарного заседания приняли постановление № 9534 «О повестке дня десятой сессии Верховной Рады восьмого созыва». Соответствующее решение за основу и в целом поддержали 227 нардепов, против проголосовали 19, еще 30 воздержались. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Таким образом нардепы определились с перечнем вопросов, над которыми будут работать в течение ближайших полгода — с февраля по июль. Рада согласилась с предложениями комитетов относительно законопроектов, не рекомендованных для включения в повестку дня сессии и сняла их с рассмотрения.

Повестка дня десятой сессии ВР включает огромный перечень вопросов и насчитывает 228 страниц. В частности, в течение следующих шести месяцев народные избранники планируют рассмотреть проект постановления № 1902 о первоочередных мерах по реализации положений обращение Верховной Рады к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ОБСЕ, ГУАМ и парламентам государств мира о признании России государством-агрессором.

Кроме этого, будут рассматриваться законопроекты о моратории на: изменение целевого назначения некоторых земельных участков; принудительную реализацию жилья, взыскание пени и других штрафных санкций за неуплату жилищно-коммунальных услуг; вырубку лесов и экспорт лесо- и пиломатериалов. Также депутаты могут поддержать изменения в законодательство по предотвращению теневой торговли землей сельскохозяйственного назначения. Вопрос земельных отношений, а также функционирования объединенных территориальных общин, упоминаются в ряде постановлений и законопроектов, включенных в повестку дня нынешней сессии украинского парламента.

Нардепы будут голосовать за проект постановления об обращении Верховной Рады к Совету ЕС, Европарламенту, Еврокомиссии и Кабмину касательно отмены ввозной пошлины, сборов и других платежей на украинскую продукцию, тарифные квоты на которую были исчерпаны с начала 2019 года украинскими экспортерами продовольственных товаров различных групп в рамках соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

В повестку дня сессии включены также законопроект о внесении изменений в закон «О прокуратуре» с целью обеспечения открытости Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Кроме этого, нардепы попытаются усовершенствовать отдельные положения законодательства по вопросам деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (в частности будетрассматриваться Дисциплинарный устав НАБУ), а также обсуждать антикоррупционные механизмы и методы легализации доходов. Не обойдут вниманием парламентарии и Высший антикоррупционный суд.

Напомним, сегодня Рада закрепила в Конституции курс Украины на ЕС и НАТО. Соответствующее решение поддержали 334 парламентария. В документе законодатели четко прописали, что евроатлантический курс для Украины является необратимым.