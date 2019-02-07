Рада поддержала изменения в законодательство, направленные на защиту экономической конкуренции

Рада поддержала законопроект №6746, направленный на защиту экономической конкуренции, фото: pulse19.ru

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Racurs.ua

Верховная Рада сегодня поддержала законопроект № 6746, который предусматривает внесение в некоторые законодательные акты изменений, направленных на обеспечение принципов процессуальной справедливости по делам о нарушении законодательства об экономической конкуренции.

Соответствующее решение поддержали 248 народных избранников, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что внесение этих изменений предусматривают взятые Украиной обязательства перед европейским сообществом.

Ожидается, что предложенные законопроектом изменения позволят урегулировать рассмотрение таких дел, обеспечить беспристрастность, объективность и надлежащее соблюдение прав лиц, принимающих в них участие.

Так, в решения органов Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) должны указываться обстоятельства и доказательства, на основании которых принято решение, а также обоснования принятия или отклонения доказательств лиц, участвующих в деле.

Такие решения не могут основываться на доказательствах, полученных с нарушением законодательства, а также на доказательствах, которым лица, участвующие в деле не были ознакомлены (кроме случаев ограничения доступа к информации в соответствии с законодательством) и не могли предоставить возражения.

Также законопроект детально прописывает порядок и основания освобождения от ответственности и уменьшения размеров штрафов.

Кроме того, этот Закон введет новую правовую институцию — процедуру урегулирования по делам об антиконкурентных согласованных действиях. Соответствующие нововведения вносит ст. 46.1 законопроекта. Эта процедура может применяться по заявлению ответчика с целью сокращения срока рассмотрения дел и пресечения нарушений.

В случае подписания президентом, этот закон вступит в силу через три месяца со дня опубликования, кроме статьи 46.1, вступающей в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, сегодня Рада приняла историческое решение, которым закрепила в Конституции Украины курс на ЕС и НАТО.