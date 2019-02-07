Историческое решение: Рада закрепила в Конституции курс Украины на ЕС и НАТО / Фото: Twitter

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Изменения в Конституцию относительно курса на вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс были приняты Верховной Радой во время пленарного заседания 7 февраля. Соответствующее решение поддержали 334 парламентария. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

4 февраля в ходе согласительного совета спикер Андрей Парубий заявил, что голосование за эти изменения станет уже третьим и заключительным — для утверждения решения необходимо как минимум 300 голосов нардепов.

Напомним, 22 ноября прошлого года 311 депутатов в первом чтении поддержали законопроект № 9037, который регулирует внесение изменений в Основной закон Украины и закрепляет стратегический курс на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора.

Рада получила от президента Петра Порошенко законопроект еще в сентябре и направила его в Конституционный суд с целью проверки соответствия документа требованиям ч. 2 ст. 156 и ст. 157 и 158 Основного закона.

22 ноября парламентарии получили положительное заключение КСУ.

Принятый закон не определяет четких дат шагов для вступления в Европейский Союз и НАТО. Однако в документе законодатели четко прописали, что для Украины является необратимым евроатлантический курс. Закон предусматривает, что любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении Российской Федерации будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины. Авторы закона уверены, что это сделает невозможным реванш пророссийских сил в Украине.

Документ делает президента Украины гарантом реализации стратегического курса государства на членство в ЕС и Североатлантический альянс. Реализацией этого курса должен заниматься Кабинет министров, а Верховная Рада должна принимать законопроекты, которые будут способствовать реализации стратегического курса Украины на обретение членства в Евросоюзе и НАТО.