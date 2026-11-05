Украина, США и ЕС в Брюсселе провели переговоры по гарантиям безопасности. Фото:

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Ракурс

Україна та партнери на зустрічі в Брюсселі обговорили питання гарантій безпеки.

У четвер, 5 листопада, за участі представників України, США, Франції, Великої Британії, Німеччини та НАТО відбулись переговори щодо гарантій безпеки для України. Крім того, учасники зустрічі обговорили нову стратегію безпеки Європи. Про це голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров за підсумками зустрічей у Брюсселі повідомив у Facebook.

Головна тема сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі — гарантії безпеки для України. Разом із представниками Франції, Великої Британії, Німеччини, США та НАТО обговорили, якими мають бути гарантії для України з боку Сполучених Штатів та інших партнерів, а також нову стратегію європейської безпеки, — йдеться у повідомленні.

За словами очільника СЗР, наразі триває робота над українськими гарантіями безпеки. Однак подробиці та наступні кроки цього питання стануть відомі пізніше.

Умєров наголосив, що для України важливо, щоб гарантії безпеки були не політичною декларацією, а реально працюючою системою.

Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та США обговорили гарантії безпеки після завершення війни, зокрема можливість гарантій, подібних до п’ятої статті НАТО. Американська делегація мала передати відповідний документ Російській Федерації.