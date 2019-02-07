Кабмин через суд добивается восстановления Супрун в должности. Фото: Today.ua

https://racurs.ua/n117849-kabmin-cherez-sud-dobivaetsya-vosstanovleniya-suprun-v-doljnosti.html

Racurs.ua

Окружной админсуд Киева получил ходатайство Кабинета министров об отмене решения по отстранению Ульяны Супрун от должности и. о. министра здравоохранения из-за отсутствия у нее компетенции министра.

Рассмотрение ходатайства об отмене мер обеспечения иска должно состояться не позднее пяти дней со дня его поступления в суд, поэтому судебное заседание касательно решения об отстранении Супрун назначено на 11 февраля, сообщает пресс-служба суда.

Суд запретил Супрун занимать должность и. о. министра здравоохранения 5 февраля, частично удовлетворив соответствующий иск нардепа-радикала Игоря Мосийчука. При этом ей не запрещается оставаться в должности замминистра.

Решение мотивировано тем, что Супрун нарушила сроки временного исполнения обязанностей — более месяца с момента предоставления полномочий (ее назначили и. о. министра 27 июля 2016 года). Также первая замминистра имеет гражданство Украины и США, хотя, согласно закону «О гражданстве Украины», чиновникам разрешено иметь только одно гражданство.

Отметим также, что президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман открыто высказались в поддержку Супрун.