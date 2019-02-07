Столтенберг не поддержал предложенный депутатами Бундестага компромисс касательно ракетной сделки с РФ

Йенс Столтенберг. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n117848-stoltenberg-ne-podderjal-predlojennyy-deputatami-bundestaga-kompromiss-kasatelno-raketnoy-sdelki.html

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг предложение Берлина о том, что можно достичь компромисса в вопросе Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Предлагалось, что ради компромисса Российская Федерация может переместить свои ракеты на восток так, чтобы они не могли достичь Европы. Об этом Столтенберг заявил в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 7 февраля сообщает «Европейская правда».

По словам генсека НАТО, ракетный договор должен предусматривать полный запрет ракет средней и малой дальности.

«В противном случае эти ракеты можно доставить с востока на запад России очень быстро. Что касается ракет США в Румынии, то они являются оборонительными. Это совсем другое. США не нарушают договор», — заверил Столтенберг.

Чиновник отметил, что у Москвы есть еще шесть месяцев, чтобы выполнить условия договора.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО не планирует размещать ядерные ракеты наземного базирования на территории Европы. Генеральный секретарь заверил, что у альянса есть много других опций адекватного реагирования на действия Кремля.

Напомним, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки заявили, что приостанавливают действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В Вашингтоне обвинили Россию в нарушении договора и сказал, что это препятствует налаживанию отношений между Вашингтоном и Москвой. В Кремле заявили, что российские конструкторы и инженеры начнут работать над созданием новых видов ракет.