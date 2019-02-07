«Северный поток-2» планируют проложить по дну Балтийского моря, фото: informator.news

https://racurs.ua/n117847-parij-planiruet-vystupit-protiv-severnogo-potoka-2-smi.html

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Франция может воспрепятствовать реализации проекта российско-германского газопровода «Северный поток-2».

Париж планирует поддержать изменение правил Евросоюза по эксплуатации газопроводов. Об этом стало известно немецкой газете Süddeutsche Zeitung от источников в правительстве Франции, сообщает издание Deutsche Welle.

По словам источника, во Франции не хотят увеличивать зависимость стран Евросоюза от России. В Париже считают, что «Северный поток-2» порождает многочисленные «стратегические проблемы».

В то же время в Süddeutsche Zeitung отмечают, что пока еще не получили подтверждений этой информации от Парижа или Брюсселя.

8 февраля страны Евросоюза будут голосовать за запланированные Еврокомиссией изменения к Третьему энергопакету ЕС, которые призваны изменить правила внутреннего рынка природного газа еврообъединения. Так, предлагается распространить понятий «интерконнектор» (внутреннее связующее звено трубопровода) на газопроводы, которые проходят между государствами-членами и третьими странами. Если эти изменения поддержат, «Северный поток-2» попадет в зону юрисдикции Еврокомиссии, которая негативно относится к этому газопроводу.

Кроме того, предлагается запретить поставлять газ и быть одновременно оператором газопровода. Это также ударит по российскому «Газпрому», который планирует быть оператором и поставщиком в «Северном потоке-2».

Отмечается, что Германия рассчитывала на поддержку Франции в этом вопросе.

Напомним, недавно министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил об отсутствии правовых оснований для вмешательства в «Северный поток-2».