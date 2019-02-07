Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Парубий и сотрудники аппарата ВР оказались в центре расследования ГБР. Фото: news.bigmir.net

Парубий и сотрудники аппарата ВР оказались в центре расследования ГБР

7 фев 2019, 11:51
999

В действиях спикера Верховной Рады Андрея Парубия и некоторых работников аппарата парламента обнаружены возможные нарушения Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований еще 31 января открыло уголовное производство.

Расследование в отношении Парубия начато по ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий). Об этом сообщают УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, речь идет о нарушениях в регламенте Верховной Рады и выплатах компенсаций за жилье нардепам.

Пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев не смог прокомментировать эту информацию, сославшись на то, что ее проверяют.

Между тем напомним, что по данным СМИ, депутата Рады Сергея Рыбалку подозревают в возможной государственной измене, отмывании денег и торговле с оккупированными территориями. Накануне стало известно об открытии в отношении нардепа трех уголовных производств.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше