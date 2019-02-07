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Парубий и сотрудники аппарата ВР оказались в центре расследования ГБР. Фото: news.bigmir.net
Парубий и сотрудники аппарата ВР оказались в центре расследования ГБРhttps://racurs.ua/n117845-parubiy-i-sotrudniki-apparata-vr-okazalis-v-centre-rassledovaniya-gbr.htmlRacurs.ua
В действиях спикера Верховной Рады Андрея Парубия и некоторых работников аппарата парламента обнаружены возможные нарушения Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований еще 31 января открыло уголовное производство.
Расследование в отношении Парубия начато по ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий). Об этом сообщают УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, речь идет о нарушениях в регламенте Верховной Рады и выплатах компенсаций за жилье нардепам.
Пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев не смог прокомментировать эту информацию, сославшись на то, что ее проверяют.
Между тем напомним, что по данным СМИ, депутата Рады Сергея Рыбалку подозревают в возможной государственной измене, отмывании денег и торговле с оккупированными территориями. Накануне стало известно об открытии в отношении нардепа трех уголовных производств.