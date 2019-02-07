Парубий и сотрудники аппарата ВР оказались в центре расследования ГБР. Фото: news.bigmir.net

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В действиях спикера Верховной Рады Андрея Парубия и некоторых работников аппарата парламента обнаружены возможные нарушения Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований еще 31 января открыло уголовное производство.

Расследование в отношении Парубия начато по ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий). Об этом сообщают УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, речь идет о нарушениях в регламенте Верховной Рады и выплатах компенсаций за жилье нардепам.

Пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев не смог прокомментировать эту информацию, сославшись на то, что ее проверяют.

Между тем напомним, что по данным СМИ, депутата Рады Сергея Рыбалку подозревают в возможной государственной измене, отмывании денег и торговле с оккупированными территориями. Накануне стало известно об открытии в отношении нардепа трех уголовных производств.