Нардеп Сергей Рыбалка. Фото: Главком

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Депутат Верховной Рады Сергей Рыбалка (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) подозревается в ряде преступлений, в частности и в возможной госизмене.

В отношении нардепа еще 17−18 января открыли три уголовных производства: по факту возможного отмывания денег в 2017 году (ст. 209 УК Украины «Легализация доходов, полученных преступным путем»), торговли с оккупированными территориями (ст. 110−2 УК Украины «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата госвласти»), а также по факту возможного нанесения вреда территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности и безопасности Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины «Госизмена»). Об этом сегодня сообщают «Українські новини», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, в собственности семьи Рыбалки находятся предприятия в российском Липецке, что послужило причиной подозрения его в сотрудничестве со спецслужбами страны-агрессора.

Известно, что в феврале 2017 года Рыбалка уже фигурировал в уголовном производстве по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах — 110 млн грн. Тогда Генеральная прокуратура проводила обыски на объектах, которые связаны с корпорацией Рыбалки S.Group. Однако дело закрыли.

В июне того же года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что корпорация S. Group имеет предприятия в Липецке, а ГПУ проверяет не только Рыбалку, но и еще около 50 парламентариев, на предмет уклонения от уплаты налогов.

В свою очередь Рыбалка опроверг наличие у его семьи бизнеса в Липецке и подал на Луценко в суд из-за его заявлений.