«Укроборонпром» запускает производство новой бронемашины «Лев» и пожарного танка ГПМ-72 (ФОТО, ВИДЕО)

«Укроборонпром» запускает производство новой бронемашины «Лев» и пожарного танка ГПМ-72 / Фото: «Укроборонпром»

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Бронемашина БРЭМ «Лев» и пожарный танк ГПМ-72 будут производить на госпредприятии «Львовский бронетанковый завод» в 2019 году. Производственные мощности предприятия на 100% загружены, что позволило обеспечить работой свыше 700 специалистов, сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

«На 2019 год подписаны контракты на общую сумму 850 млн грн с Минобороны и еще на 100 млн грн с иностранным заказчиком», — говорится в сообщении.

Львовский бронетанковый завод в этом году будет производить и обслуживать более 70 единиц бронетехники.

БРЭМ «Лев» разработало львовское предприятие за собственные средства, а в прошлом году он успешно прошел ведомственные испытания и был допущен к эксплуатации в ВСУ. Бронемашина создана на базе Т-72 и предназначена для эвакуации и буксировки неисправной гусеничной и колесной военной техники в условиях боевых действий.

В свою очередь, пожарный танк ГПМ-72 предназначен для проведения аварийно-спасательных работ на складах, арсеналах, базах хранения взрывоопасных изделий. Он оснащен цистерной, вместимость которой составляет 20 т.