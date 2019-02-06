Стоимость провоза малого багажа увеличили Ryanair и Wizz Air. Фото: Шопінг в Польщі

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Racurs.ua

Стоимость провоза малого багажа весом до 10 кг увеличили европейские лоукосты Ryanair и Wizz Air.

Так, за провоз небольшого багажа весом до 10 кг в Ryanair придется заплатить 10 евро во время оформления покупки билета и 12 евро после совершения покупки. Ранее за подобную услугу пассажиры лоукоста платили 8 и 10 евро соответственно, сообщает Avianews.com.

Указанная опция подорожала и в Wizz Air. Теперь провоз чемодана весом до 10 кг в низкий сезон стоит от 9 до 24 евро, и от 12 до 27 евро в высокий. Ранее за услугу провоза багажа пассажирам приходилось платить 7 евро.

Популярные лоукосты увеличили цены на услугу приоритетной посадки. Пассажирам Ryanair за первоочередную посадку придется доплатить 10−12 евро, а пассажирам Wizz Air — 5−17 евро. Отметим, что при покупке опции приоритетной посадки в самолет разрешено брать два предмета ручной клади.

Напомним, с 1 ноября 2018 года оба лоукоста ужесточили правила провоза ручной клади. Теперь в салон самолета пассажиры Wizz Air могут бесплатно взять сумку размерами до 40×30×20 см, а люди, пользующиеся услугами Ryanair, одну вещь габаритами 40×20×25 см.