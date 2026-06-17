Ракету DART для запуска из аэростатов разработали в Украине. Фото:

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Ракурс

Ракету DART для запуску з аеростатів розробила компанія Center of Innovative Technologies Program.

Боєприпас запускають зі стратосферних куль на висоті від 12 до 18 км. Точність активації та стабільність траєкторії польоту в усьому діапазоні умов скидання забезпечуються спеціальними сервоприводами. Загальна довжина корпусу DART становить 1,84 м, а її власна маса — 13 кг. А бойова частина може важити від 3,5 до 10 кг. Про це повідомив портал «Мілітарний».

Зазначається, що ракета наводиться за допомогою навігаційної системи, а після досягнення висоти близько 6 км навігація повністю вимикається. Далі активується твердопаливний двигун і ракета рухається до цілі без зміни курсу.

Стверджується, що відключення систем під час польоту до цілі не дозволяє ворожим засобам РЕБ впливати на ракету.

У компанії наголосили, що аеростати розробили партнери. А ракета вже найближчим часом проходитиме кодифікацію в Міністерстві оборони України.

Нагадаємо, в Україні розробили дрон, який здатний вести вогонь по противнику з автомата та скидати мінометні міни. На цю платформу можна встановити підвіс із автоматом або мінометні боєприпаси масою до 15 кг.

Джерело: «Мілітарний»