Агент ФСБ пыталась устроить блекаут в Полтаве. Фото:

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Агент російської ФСБ намагалася влаштувати «блекаут» у Полтаві.

Студентка місцевого університету проводила дорозвідку поблизу ключових енергетичних об'єктів регіону, які живлять обласний центр та прилеглі райони. Під виглядом прогулянок вона обходила місто та прилеглу територію, щоб зафіксувати місця розташування енергооб'єктів, по яких РФ готувала повітряний удар. Також вона фіксувала підрозділи української ППО. Про це Служба безпеки України 27 липня повідомила у Telegram.

Зловмисницю вдалося завчасно викрити та затримати її. Під час обшуку в неї вилучили смартфони та комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога. Затримані вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно контррозвідка СБУ затримала в Хмельницькій області російського агента, який розвідував оборонні заводи та логістичні бази на заході України. Зловмисника затримали «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу стратегічного об'єкта.