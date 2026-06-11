Убийцу военнослужащего ВСУ по заказу РФ задержали в Полтавской области. Фото:

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Ракурс

Підозрюваного в убивстві українського військовослужбовця затримали на Полтавщині.

Зловмисник організував отруєння 23-річного морського піхотинця за 5 тис. грн, які йому заплатили російські спецслужби. Окупанти, використовуючи фейковий акаунт дівчини, налагодили спілкування з військовим та домовилися надіслати йому «подарунок». Про це 11 червня повідомив Офіс генерального прокурора.

Далі завербований агент придбав пляшку міцного алкоголю та ввів до неї отруйну суміш на основі метадону та відправив поштою до Житомира. А військовослужбовець отримав посилку та випив алкоголь. Через кілька днів він помер у реанімації через отруєння.

Фігуранта затримали у нього вдома. Йому інкримінують умисне вбивство, яке він вчинив з корисливих мотивів та в інтересах держави-агресора — п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські спецслужби завербували 38-річного жителя Києва, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. За ліквідацію одного з керівників структурного підрозділу ГУР йому запропонували 100 тис. дол., з яких 10 тис. дол. було перераховано як аванс.