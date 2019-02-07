Голосеевский суд снял арест с вертолетной площадки Януковича

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Racurs.ua

Голосеевский райсуд Киева своим решением от 6 февраля отменил арест имущества, который был наложен согласно постановлению Апелляционного суда Киева от 3 августа 2017 года на объекты недвижимого имущества, принадлежащие ООО «Амадеус Ко». Речь идет о так называемой вертолетной площадке экс-президента Виктора Януковича.

В постановлении суда, которое есть в распоряжении «Ракурса», указано, что арест снят с имущества, расположенного в Киеве по адресу Парковая дорога, 16 а, на земельных участках площадью 2,07 га и 0,11 га. Эти земельные участки возвращены в пользование и распоряжение ООО «Амадеус Ко» из управления Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Также суд разрешил компании «Амадеус Ко» пользоваться и распоряжаться субъектами недвижимого имущества, в частности зданием общей площадью 1516 кв. м, помещением центра обработки данных «Парковый» площадью 2562 кв. м, конгресивно-выставочным центром с подземным паркингом на свыше 20 тыс. кв. м и другими зданиями.

Постановление обжалованию не подлежит.

Ранее СМИ сообщали, что владельцами «Амадеус Ко» являются киевлянин Александр Хомяк, находящийся в розыске, и британская компания Fineroad Business LLP. В 2016 году владельцем британской компании стал зарегистрированный в Енакиево Яшар Ходжаев. «Схемы» выяснили, что после Евромайдана на Ходжаева также был записан офисный центр в Киеве, который причастен к компании «Танталит». Как известно, «Танталит» в свое время фигурировала в незаконном отчуждении «Межигорья».

Напомним, ранее в Генпрокуратуре заявили, что вертолетная площадка находится в собственности государства.