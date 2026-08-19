В Хорватии задержан подозреваемый украинец в подрыве «Северных потоков». Фото:

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Ракурс

Підозрюваного у підриві «Північних потоків» затримали у Хорватії.

У місті Пула затримано громадянина України Володимира З. (ймовірно, Володимира Журавльова), який є кваліфікованим водолазом. Затримання відбулося на підставі європейського ордера на арешт, який був виданий ще 3 червня 2024 року. Про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.

Німецькі слідчі вважають, що ця особа була одним із водолазів, які встановлювали вибухівку на газопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2» у Балтійському морі в 2022 році. Фігуранта мають екстрадувати до Німеччини.

Як відомо, Журавльова затримали у Польщі у вересні 2025 року. Однак у жовтні того ж року польський суд відмовив видати його Німеччині, бо Берлін надав недостатньо доказів. Також заявлялося, що дія, яку інкримінують фігуранту, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року РФ веде проти України».

Нагадаємо, німецька поліція ідентифікувала усіх причетних до підриву «Північних потоків» у 2022 році. Слідство вважає, що у підриві газогонів у Балтійському морі брали участь четверо водолазів, фахівець з вибухівки, шкіпер та координатор групи.

Наприкінці серпня 2025 року в Італії затримали 49-річного українця Сергія Кузнєцова, якого вважають командиром групи, яка підірвала газогони. Німецькі прокурори 1 липня висунули йому обвинувачення, і наприкінці жовтня його мають судити в німецькому Гамбурзі.