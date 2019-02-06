Тела россиян не забирали из Сирии, чтобы не признавать большие потери перед президентскими выборами в России. Фото: НТВ

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Racurs.ua

Тела убитых россиян, членов «ЧВК Вагнера», погибших 8 февраля 2018 года в результате авианалета в Сирии, не забирали из страны в течение нескольких месяцев.

Отмечается, что в феврале 2018 года в Сирии погибло около 100 российских военных. В то же время министерство иностранных дел отрицало серьезные потери, и сообщало о гибели лишь нескольких солдат, говорится в расследовании Reuters, передает «Укринформ».

СМИ исследовало шесть случаев с погибшими во время авианалета в начале февраля 2018 года. В справках о смерти военных указано, что они погибли в конце февраля или в марте, после президентских выборов. Документы о смерти граждан России в Сирии выдает консульство РФ в Дамаске.

Согласно данным расследования, обычно погибших в Сирии россиян возвращают на родину через две-три недели. В свидетельствах указываются даты смерти, которые соответствуют рассказам товарищей по службе. Задержки с выдачей свидетельств в феврале 2018 году связывают с президентскими выборами в России в марте того же года.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что связывать задержку выдачи свидетельств с президентскими в России не правильно. Присутствие российских военных в Сирии он не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что в российские военкоматы не признают участниками боевых действий погибших в Сирии россиян.