Родина всегда бросит: военкоматы РФ не признают погибших в Сирии ветеранами боевых действий

Россия воюет в Сирии с осени 2015 года, фото - AFP

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Российские военкоматы не хотят признавать россиян, служивших в Сирии, включая погибших в этой стране, ветеранами боевых действий.

На днях суд во Владимире удовлетворил иск вдовы погибшего в Сирии российского офицера Андрея Пиленко к областному военкомату. Российские силовики долгое время отказывали ей в назначении прибавки к пенсии по потере кормильца, сообщает 4 февраля «Коммерсант».

Выплаты Вере Пиленок и двум ее детям должны были быть проиндексированы на 32%, однако военкомат отказывался считать ее мужа погибшим ветераном боевых действий.

Андрей Пиленко погиб во время захода на посадку самолета Ан-26 на российской базе Хмеймим в Сирии 6 марта 2018 года. В Приморье у него остались жена и двое детей. Через два месяца после авиакатастрофы Вера с детьми переехала в родной Владимира и в ноябре прошлого года обратилась в облвоенкомат с просьбой сделать перерасчет пенсии в связи с потерей кормильца.

Ей отказали, хотя законодательство предусматривает повышение выплат не только ветеранам боевых действий, но и членам их семей. В прокуратуре вдове офицера сообщили о необходимости обращения в суд.

К слову, в 2003 году в Чечне погиб отец Веры, также военнослужащий. Тогда родственникам аналогично отказали в прибавке к пенсии, но их права защитил суд.

Помощник прокурора Владимирского гарнизона Илья Болдырев, представляющий интересы вдовы Пиленко, сообщил, что отказ военкоматов признавать воевавших в Сирии ветеранами боевых действий — распространенная практика в РФ.

Согласно официальным данным, по состоянию на 1 октября 2018 года в Сирии погибли 112 российских военнослужащих. Россия воюет в Сирии с осени 2015 года.